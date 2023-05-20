الرافدين يوجه باستيفاء تأمينات العقود الحكومية ومبالغ خطابات الضمان والاعتمادات بالدينار

شفق نيوز/ وجه مصرف الرافدين الحكومي، يوم السبت، باستيفاء تأمينات العقود الحكومية ومبالغ خطابات الضمان والاعتمادات بالدينار العراقي بدلا من الدولار الأمريكي تماشياً مع التعليمات الصادرة عن الحكومة الاتحادية للحفاظ على استقرار سعر الصرف في أسواق البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم، إنه استنادا للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي وجه مصرف الرافدين فروعه باستيفاء التأمينات الخاصة بالعقود الحكومية كافة المبرمة بالدولار الأمريكي ومن ضمنها تأمينات ومبالغ خطابات الضمان أو الإعتمادات المستندية الداخلية او الكفالات المصرفية لتكون بالدينار العراقي بدلا من الدولار وبسعر الصرف الرسمي المعتمد بموجب البنك المركزي العراقي البالغ 1320 دينارا لكل دولار .

ووفقا للبيان فإن هذا الاجراء يأتي في اطار تحقيق التنمية وتقوية قيمة الدينار العراقي عبر توسيع نطاق استخداماته التجارية واعتماد العملة الوطنية على المستويات كافة.