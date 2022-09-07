الرافدين ينفي اختفاء مبالغ من أحد فروعه خلال اقتحام "الخضراء"

شفق نيوز/ نفى مصرف الرافدين ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول اختفاء مبالغ مالية من احد فروع المصرف، وتحديدا في فرع الامانة العامة لمجلس الوزراء، في المنطقة الخضراء.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان الانباء التي تحدثت عن دخول مجموعات الى فرع الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم اختفاء مبالغ مالية غير صحيحة وكاذبة.

ودعا وسائل الاعلام الى عدم تصديق هذه الأكاذيب وتوخي الدقة في نقل المعلومات وتداولها من مصادرها الموثوقة ومن المكتب الاعلامي للمصرف وذلك تجنبا لإرباك الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة

بيان المصرف، يأتي بعد أن نشر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد باختفاء نحو 60 مليون دولار أمريكي خلال أحداث المنطقة الخضراء التي شهدتها العاصمة بغداد الأسبوع الماضي.