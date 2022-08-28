الرافدين يكشف عن عدد القروض الممنوحة للمواطنين في شهر

شفق نيوز/ كشف مصرف الرافدين يوم الأحد، حصيلة القروض التي منحت للمواطنين للفترة من 1/7/2022 ولغاية 31/7/2022.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان القروض التي منحها وانجازها بلغت 187 قرضا تنوعت ما بين قروض الترميم والتأهيل وقروض إسكان المواطنين وقروض المشاريع الصغيرة وقروض شراء الدور السكنية.

وأشار إلى أنه تم منح 24 قرضا للترميم والتأهيل وإسكان المواطنين و 163 قرضا لتمويل المشاريع الصغيرة واوضح البيان انه تم منح قرض الـ150 مليون لشراء دار سكن للمواطنين والموظفين والمتقاعدين حيث بلغت منذ انطلاق التعليمات الخاصة بمنح تلك القروض 63 قرضا.