الرافدين يقرر شمول جميع العراقيين ببيع الدولار

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الجمعة، شمول المواطنين غير الموطنة رواتبهم على المصرف والراغبين بالسفر خارج العراق ببيع عملة الدولار.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان المصرف قرر شمول جميع المواطنين غير الموطنة رواتبهم في المصرف و الراغبين بالسفر خارج العراق الذين لا يحملون بطاقة ماستر كارد ببيع الدولار والحصول على مبلغ 10 الاف دولار وبامكانهم مراجعة احد فرعي المصرف في شارع فلسطين بجانب الرصافة وفرع الحي العربي في جانب الكرخ في المنصور .

وأشار الى ان اجراءات الشمول ببيع الدولار تكون وبكل سهولة عن طريق اصدار بطاقة ماستركارد للمواطن الراغب بشراء الدولار و مستصحبين معهم المستمسكات التالية وهي هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة وجواز السفر اضافة الى بطاقة السكن ورقم موبايل فعال .

ولفت البيان ان المصرف قرر ايضا فتح ابوابه في ايام العطل ليومي السبت والاحد الموافقين 24 - و - 25 / 12 / 2022 لبيع الدولار.