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الرافدين يقرر زيادة مدة تسديد قروض الـ50 مليوناً للبناء والترميم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-06T08:05:05+0000
الرافدين يقرر زيادة مدة تسديد قروض الـ50 مليوناً للبناء والترميم

شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين زيادة المدة المقررة لتسديد قروض الـ50 مليون دينار للبناء والترميم وتأهيل الدور السكنية للمواطنين والموظفين.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المصرف قرر زيادة المدة المقررة لقروض البناء والذي كان معمول به سابقا 10 سنوات وتمديدها لتكون 15 سنة.

واشار البيان الى ان المصرف وافق ايضا على تمديد قروض الترميم وتأهيل الدور السكنية لتكون 15 سنة بعد أن كانت سابقا 10 سنوات.

ووفقا للبيان؛ اعلن المصرف منح فترة امهال 3 اشهر لتسديد اقساط المستفيدين من قروض البناء والترميم.

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