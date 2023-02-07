الرافدين يفتتح منفذاً لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، افتتاح منفذاً لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي على مدار 24 ساعة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "آلية بيع الدولار تكون من خلال تعبئة المبلغ بالدينار العراقي عبر بطاقات الماستر كارد التي تصدر مجاناً عن طريق منفذ مصرف الرافدين الموجود في مطار بغداد الدولي صالة بابل".

وبين ان "البطاقات المجانية التي يتم اصدارها للمسافرين ستكون صالحة للاستخدام لمدة ثلاث سنوات ومن ثم التوجه بعدها الى المنفذ الثاني في المطار لاستلام الدولار".