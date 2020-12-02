الرافدين يعلن نسبة الفائدة على قروض البناء البالغة 50 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الاربعاء، عن نسبة الفائدة المقررة على قروض البناء البالغة 50 مليون دينار .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "التقديم على قروض ٥٠ مليونا للموظفين و ٣٠ مليونا للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية".

واضاف البيان ان "نسبة الفائدة لقروض الترميم والتاهيل تصل الى ٥ بالمئة "، داعيا "المواطنين والموظفين الى زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تاهيل وترميم الدور السكنية ، كما وجه المصرف فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على تلك القروض".