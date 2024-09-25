الرافدين يعلن أكثر من 3 تريليونات دينار حجم الجباية الالكترونية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الأربعاء، عن اجمالي مبالغ التسويات المالية المتعلقة بحركات الجباية الالكترونية من دوائر ومؤسسات الدولة .

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مبالغ التسويات المالية لمؤسسات الدولة التي قامت بتفعيل الجباية الإلكترونية والتحول إلى التعاملات الإلكترونية وتحصيل مبالغ الفواتير والرسوم من المستفيدين إلكترونياً بواسطة البطاقات المصرفية وأجهزة pos بلغت أكثر من 3 تريليونات دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي.

وأشار المصرف إلى أن هذا الانجاز المتحقق يمثل التفاعل الكبير باستخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية وضمان الحفاظ على مسارات حركة الأموال وجعلها في بيئة امنة وشفافة.