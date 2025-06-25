الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من قروض "ريادة"

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الأربعاء، صرف دفعة جديدة من قروض مبادرة "ريادة" التي تستهدف دعم الطلبة والخريجين والشباب الباحثين عن فرص عمل، في إطار برنامج التمكين الاقتصادي.

وذكر المصرف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه تم صرف 95 قيداً ضمن هذه الدفعة، بعد استكمال المستفيدين لإجراءات التقديم عبر تطبيق المصرف، مؤكداً أن مبالغ القروض أُودعت في البطاقات الإلكترونية الخاصة بهم.

وأوضح البيان أن إجراءات التقديم والمعالجة تُنفذ بشكل إلكتروني بالكامل، دون تدخل أي وسيط.

وأشار المصرف إلى استمرار العمل على إطلاق دفعات جديدة من القروض خلال الفترات المقبلة، وفق جداول زمنية وخطط تمويل تهدف إلى توسيع الشمول المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي بين فئات الشباب.