الرافدين يشمل مكافحة الإرهاب بالسلف والمصرف الزراعي يطلق سلف 10 ملايين

شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين شمول منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بالسلف الشخصية اسوة بأقرانهم من وزارتي الدفاع والداخلية.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان المصرف وافق على منح سلف من 5 ملايين وحتى 50 مليوناً لمنتسبي جهاز مكافحة الارهاب .

وأشار الى انه تم تخصيص فرع جامعة بغداد لمنتسبي الجهاز للتقديم على السلفة.

بدوره أطلق المصرف الزراعي التعاوني اليوم الأحد وجبة جديدة من سلف (5 و 10 ملايين دينار) للموظفين الموطنة رواتبهم على فروعه العاملة عبر التطبيق الألكتروني.

وكان المصرف الزراعي قد أطلق وجبات سابقة كان آخرها الخميس الماضي، بعد أن أعاد العمل بنظام ادارة عمليات الاقراض ألكترونيا بما يمنح الزبائن الموطنة رواتبهم خدمة الحصول على السلف ومعلومات البطاقة ورصيدها، ودفع الفواتير تعبئة رصيد الهاتف، وتحويل الأموال بين البطاقات.