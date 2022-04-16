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الرافدين يعلن "خبراً ساراً" لمنتسبي الدفاع والداخلية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-16T07:50:59+0000
الرافدين يعلن "خبراً ساراً" لمنتسبي الدفاع والداخلية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين الحكومي، اليوم السبت، قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في التقديم على السلف والقروض.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المصرف قرر قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لكافة انواع السلف والقروض وحسب الضوابط والشروط الخاصة بنظام الكفالات، مشيراً إلى أن منح السلف والقروض يكون عبر فروع المصرف كافة المتواجدة في بغداد والمحافظات.

وكان الرافدين قد اعلن في وقت سابق، قبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن يحملون بطاقات الماستر كارد الصادرة من المصرف حصرا في منح قروض السيارات فقط.

كما  أعلن مصرف الرشيد الحكومي أيضاً، قبول كفالة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الامنية.

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