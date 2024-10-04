الرافدين يعلن جباية أكثر من أربعة تريليونات دينار الكترونياً لصالح 700 دائرة حكومية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الجمعة، جباية أكثر من أربعة تريليونات دينار الكترونياً لصالح 700 دائرة حكومية.

وذكر بيان لإعلام المصرف ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الدوائر الحكومية التي فعلت العمل بنظام الجباية الالكترونية لغاية تاريخ 1 تشرين الاول الحالي بلغ اكثر من 700 دائرة حكومية".

واوضح أن "مجموع المبالغ التي تم تسوية جبايتها لصالح تلك الدوائر الحكومية وايداعها في حساباتها لدى مصرف الرافدين بلغ اكثر من أربعة تريليونات دينار".

وأشار الى ان "وتيرة الاعتماد على أنظمة الدفع بتزايد مستمر وسيتم شمول دوائر جديدة قريباً".