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الرافدين يعلن توزيع رواتب بعض مديريات التربية والصحة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-08T14:59:27+0000
الرافدين يعلن توزيع رواتب بعض مديريات التربية والصحة
شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الخميس، عن توزيع رواتب بعض مديريات وزارتي التربية والصحة، بعد تأخرها لعدة اسابيع نتيجة عدم توفر السيولة.
وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم صرف رواتب مديريات تربية الكرخ الاولى والثالثة والرصافة الاولى والثانية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية".
واشار المكتب ايضا الى "صرف رواتب دائرة صحة الرصافة ببغداد ودوائر صحية اخرى في المحافظات عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية".

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