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الرافدين يعلن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية في عموم العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-06T07:28:12+0000
الرافدين يعلن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية في عموم العراق

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الاربعاء، توزيع رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نبوز، إنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر كانون الثاني"، موضحا ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".

وتابع "بإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه".

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، امس الثلاثاء، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها الأولى لعام 2021.

وقال الركابي، إنه "تم إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني من عام 2021 لأكثر من مليون و(300) ألف أسرة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كوردستان بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من (202) مليار دينار".

وتابع الركابي إن "الإعانة الاجتماعية أصبحت شهرية بعد أن كانت توزع كل شهرين".

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