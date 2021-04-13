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الرافدين يعلن تسهيلات للموظفين للحصول على شقق بسماية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-13T07:08:19+0000
الرافدين يعلن تسهيلات للموظفين للحصول على شقق بسماية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الثلاثاء عن تسهيلات قدمت للموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد للتقديم على شقق مجمع بسماية والاولوية لهم للحصول عليها .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيو، ان فروعه المخصصة لمنح بسماية شهدت زخما كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في ترويج معاملة الحصول على شقق بسماية . 

واوضح ان "الفروع التي تمنح قروض بسماية هي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن. الامانة العامة لمجلس الوزراء" .

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