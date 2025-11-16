الرافدين يعلن انضمام 20 فرعاً للمصرف لمنظومة مكافحة غسل الأموال

شفق نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين الحكومي العراقي، يوم الأحد، انضمام 14 فرعًا جديدًا الى منظومة مكافحة غسل الأموال (AML) ليصل العدد إلى 20 فرعًا له يعمل وفق أحدث المعايير الرقابية المعتمدة.

ووفقا لبيان صادر عن المصرف، فإن هذا التطور هذا التطور يأتي ضمن استراتيجية المصرف لرفع مستوى الأمان المالي وتعزيز النزاهة والشفافية في التعاملات اليومية، وبناء بيئة مصرفية تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية للامتثال.

وأكد المصرف في بيانه أن إدخال هذه الفروع إلى النظام المتطور يمثّل خطوة نوعية تعزّز القدرة على رصد العمليات المالية والحد من أي نشاطات مشبوهة، بما يسند جهود الدولة في حماية النظام المالي ويحفظ أموال المواطنين.