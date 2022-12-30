الرافدين يعلن استمرار بيع الدولار للمواطنين خلال أيام العطل الحالية

شفق نيوز / أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، مواصلة بيع الدولار للمواطنين فحتى في أيام العطل الحالية.

ويأتي ذلك، ضمن سلسلة إجراءات حكومية ومصرفية اتخذت لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مصرف الرافدين مستمر بعملية بيع الدولار للمواطنين خلال ايام العطل لاغراض السفر وبما لا يزيد عن 10 الاف دولار، لكل زبون بسعر 1455 دينار لكل دولار تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من المصرف".

وأضاف أن ذلك يتم من خلال فرعي شارع فلسطين في جانب الرصافة والحي العربي في المنصور بجانب الكرخ، والتي تواصل فتح أبوابها اليوم وغدا السبت والأحد المقبل.