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الرافدين يعلن استثناء فئة من تقديم سند العقار

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-02T07:36:44+0000
الرافدين يعلن استثناء فئة من تقديم سند العقار

شفق نيوز/ استثنى مصرف الرافدين، يوم الاثنين، المقترضين المحالين على التقاعد من تقديم سند عقار ومنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المصرف استثنى المقترضين المحالين على التقاعد من شرط تقديم سند عقار لمنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية في حالة تقديم كفيله تأييداً للمصرف  بالإبقاء على كفالته للمتقاعد".

واضاف ان "التعليمات الجديدة تقتضي ان يقدم المحال الى التقاعد تعهداً بسداد المبلغ المتبقي بذمته من الاقساط من مكافأة نهاية الخدمة".

وأشار البيان الى انه "في حال اصبح القرض من دون كفيل ضامن لأي سبب من الاسباب يقدم المقترض كفيل بديل شرط ان يكون موظفاً موطناً راتبه لدى المصرف حصراً".

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