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الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين المدنيين والعسكريين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-06T11:48:45+0000
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين المدنيين والعسكريين

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الاثنين، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين المدنيين والعسكريين التي تبدأ من خمسة ملايين دينار وحتى ٥٠ مليون دينار بعد استكمال إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات كافة.

وبين انه سيكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات، مضيفا ان الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

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