الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف بملايين الدنانير 

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من ٥ ملايين وحتى ٥٠ مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين، مبينا أن سلف العقود تبلغ ٥ و ١٠ ملايين وذلك بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات.

وأوضح أن التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات، مؤكدا ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.