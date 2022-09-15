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الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-15T06:28:59+0000
الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف  

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تم إطلاق وجبة جديدة من سلف  الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين دينار  وحتى 50 مليوناً بالنسبة للموظفين والمنتسبين و سلف العقود تبلغ  خمسة ملايين و عشرة ملايين دينار، وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات، موضحا ان التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات .

 واضاف ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

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