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الرافدين يطلق مبادرة لتمويل المشاريع الاستثمارية والسكنية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-05T06:43:00+0000
الرافدين يطلق مبادرة لتمويل المشاريع الاستثمارية والسكنية

شفق نيوز/ اطلق مصرف الرافدين يوم الأربعاء مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلد وبسقوف مالية مفتوحة لتعزيز القطاع الاستثماري.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، ان المبادرة تقوم على اساس تسهيل وتبسيط اجراءات الشركات والمستثمرين وإنجاز المعاملة في اسرع وقت بعيدا عن الروتين لغرض استقطاب المستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض لها لغرض إنجازمشاريعهم.

وأكد البيان انشاء غرفة موحدة في الادارة العامة للمصرف من الاقسام المعنية المناط بها مهمة تمشية التسهيلات الاستثمارية لإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة.

ونوه إلى الى ان المصرف يدعم العديد من المشاريع الاستثمارية ومنها مشاريع الاسكان في اغلب محافظات البلد اسهاماً منه في تنشيط القطاع والتخفيف من أزمة السكن.

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