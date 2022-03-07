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الرافدين يطلق قروضاً سكنية تصل إلى 150 مليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-07T15:51:40+0000
الرافدين يطلق قروضاً سكنية تصل إلى 150 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن اطلاق قروض سكنية تصل إلى 150 مليون دينار، للمواطنين والموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة قررت "منح قروض عقارية للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين لأغراض عقارية متعددة وفق الضوابط والشروط".

وبين أن المصرف "يمنح 50 مليون دينار للموظف الموطن راتبه لدى المصرف لترميم وتأهيل او بناء او شراء الدور السكنية و بفائدة 5% ومدة التسديد 10 سنوات وبضمانة بطاقة الماستر كارد وكفيل ضامن موظف مدني موطن راتبه لدى المصرف حصرا، مع رهن العقار المطلوب ترميمه أو تأهيله أو بناءه أو شراءه".

وبين انه "اما ما زاد عن 50 مليون دينار ولغاية 125 مليون فيتم منحها للموظف الموطن راتبه على المصرف لشراء دار سكني و بفائدة 5% وبمدة تسديد 10 سنوات وبضمانة بطاقة الماستر كارد الموظف وكفيل موظف مدني موطن راتبه لدى المصرف، اضافة الى رهن عقار الدار المطلوب شراؤها".

واشار الى انه "يمنح 150 مليون دينار للموظف الموطن راتبه لدى المصرف لغرض شراء دار سكن بفائدة 4% ومدة التسديد 10 سنوات وبضمانة بطاقة الماستر كارد للموظف وكفيل موظف مدني موطن راتبه لدى المصرف، اضافة الى رهن عقار الدار المطلوب شراؤها".

وأضاف المصرف "في حين المصرف يمنح للمواطنين قرضاً بقيمة 50 مليون دينار لغرض ترميم وتأهيل او بناء او شراء الدور السكنية و بفائدة 5% ومدة التسديد 10 سنوات وبضمانة كفيل موظف مدني موطن راتبه لدى المصرف، اضافة الى رهن العقار المطلوب ترميمه او تأهيله او بناءه او شراءه".

ودعا المصرف المواطنين والموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الموطنة رواتبهم لديه الى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات للتقديم والحصول على القرض.

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