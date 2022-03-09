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الرافدين يطلق قرض ١٥٠ مليوناً للاطباء وذوي المهن الصحية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T06:29:50+0000
الرافدين يطلق قرض ١٥٠ مليوناً للاطباء وذوي المهن الصحية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق قروض تمويل ذوي المهن الصحية البالغة 150 مليون دينار لتمويل أنشطتهم وتطوير مشاريعهم.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تقرر منح قروض 150 مليوناً كحد اعلى لذوي المهن الصحية من ( الاطباء – اطباء الاسنان – الأطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات – اصحاب المذاخر الطبية – الكيميائيين – والتقنيات الطبية – المتقاعدين من اصحاب المهن المذكورة).

وأشار الى ان المصرف اصدر ضوابط وتعليمات القرض وفق التقسيمات المالية والتي تبدأ من 25 مليوناً ولغاية 50 مليون ليكون مدة تسديد القرض 5 سنوات وبضمان الماستر كارد اضافة الى كفيل موظف مدني من دوائر الدولة موطن لدى المصرف حصرا على ان يغطي القسط الشهري والفائدة 50 بالمئة من صافي راتبه اضافة الى ضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض لصالح المصرف.

وما زاد عن 50 مليوناً ولغاية 150 مليون فيكون مدة التسديد 8 سنوات وبكفالة الماستر كارد اضافة الى كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة موطن لدى المصرف حصرا على ان يغطي القسط الشهري والفائدة 50 بالمئة من صافي راتبه اضافة الى رهن العقار المقدم من قبل المقترض لصالح المصرف .

ولفت البيان الى ان نسبة الفائدة 5 بالمئة مبينا انه في حالة قيام المقترض بتسديد كامل مبلغ القرض السابق ولا يوجد عليه اي مؤشرات من ناحية التلكؤ بالتسديد يمنح القرض مرة ثانية ولنفس الغرض .

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