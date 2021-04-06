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الرافدين يطلق قرضاً بـ٥٠ مليوناً للموظف و٣٠ مليوناً للمواطن
Category: اقتصـاد
Date: 2021-04-06T06:05:02+0000
شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن قروض للمواطنين والموظفين لترميم وتأهيل الدور السكنية.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف يمنح قروض ٥٠ مليوناً للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية و30 مليوناً للمواطنين.
وأشار إلى أن التقديم على القروض يكون حسب الرقعة الجغرافية.
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