سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرافدين يطلق سلفة مليوني دينار لأداء مناسك العمرة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-08T13:14:27+0000
الرافدين يطلق سلفة مليوني دينار لأداء مناسك العمرة

شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، منح سلفة مليوني دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وغير الموطنة لغرض اداء مناسك العمرة.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان المصرف اعلن عن منح السلفة للراغبين باداء مناسك العمرة وفق الشروط والضوابط الآتية:

1- يشترط بالموظف طالب السلفة ان يكون على الملاك الدائم.

2- مبلغ السلفة ( مليوني دينار ).

3- مدة السلفة ( 20 ) شهرا تُسدد بأقساط متساوية.

4- تكون السلفة بضمانة الماستر كارد للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا.

5- تقديم كفيل موطن راتبه لدى مصرفنا حصرا للموظفين غير الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا وعدم قبول الكفالات المتقابلة.

6- تمنح السلفة بدون فائدة.

المستمسكات المطلوبة

- تقديم المستمسكات الثبوتية ( هوية الاحوال – شهادة الجنسية – بطاقة السكن او البطاقة الموحدة – هوية الدائرة ) على ألّا يمضي على هوية الاحوال المدنية اكثر من 10 سنوات وعلى ان يتم التأكد من صحة صدور احدى الهويات باستثناء البطاقة الوطنية ( ويمكن اعتماد جواز السفر او صورة قيد لهوية الاحوال المدنية في حالة مضي اكثر من عشر سنوات على تاريخ اصدار هوية الاحوال المدنية) .

- تأييد صادر من دائرة المستلف باستمراره بالخدمة وعلى الملاك الدائم ومقدار صافي راتبه والتأكد من صحة الصدور

- التعهدات الخاصة بدائرة المستلف والكفيل.

related

مصرف الرافدين يشمل فئتين جديدتين بسلفة 25 مليون دينار

Date: 2022-03-20 05:57:50
مصرف الرافدين يشمل فئتين جديدتين بسلفة 25 مليون دينار

مصرف الرافدين يطلق سلفة 10 ملايين لموظفي العقود والحشد الشعبي (تحديث)

Date: 2022-04-10 06:29:28
مصرف الرافدين يطلق سلفة 10 ملايين لموظفي العقود والحشد الشعبي (تحديث)

مصرف الرافدين: شمول المتقاعد 73 سنة بسلفة 25 مليون دينار

Date: 2022-07-17 11:16:52
مصرف الرافدين: شمول المتقاعد 73 سنة بسلفة 25 مليون دينار

مصرف الرافدين يشمل فئات جديدة من الموظفين والمتقاعدين بسلفة 25 مليون دينار

Date: 2022-03-16 07:40:15
مصرف الرافدين يشمل فئات جديدة من الموظفين والمتقاعدين بسلفة 25 مليون دينار

عشرة ملايين سلفة لمنتسبي القوات الامنية

Date: 2022-03-22 08:30:48
عشرة ملايين سلفة لمنتسبي القوات الامنية

الرافدين: ١٠ سنوات فترة تسديد قروض ٥٠ مليونا لترميم الدور السكنية

Date: 2021-05-06 07:35:16
الرافدين: ١٠ سنوات فترة تسديد قروض ٥٠ مليونا لترميم الدور السكنية

مصرف حكومي يوجه بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية

Date: 2022-02-21 07:26:40
مصرف حكومي يوجه بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية

الرافدين والرشيد يباشران بتوزيع رواتب المتقاعدين

Date: 2022-03-02 16:38:27
الرافدين والرشيد يباشران بتوزيع رواتب المتقاعدين