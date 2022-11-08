الرافدين يطلق سلفة مليوني دينار لأداء مناسك العمرة

شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، منح سلفة مليوني دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وغير الموطنة لغرض اداء مناسك العمرة.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان المصرف اعلن عن منح السلفة للراغبين باداء مناسك العمرة وفق الشروط والضوابط الآتية:

1- يشترط بالموظف طالب السلفة ان يكون على الملاك الدائم.

2- مبلغ السلفة ( مليوني دينار ).

3- مدة السلفة ( 20 ) شهرا تُسدد بأقساط متساوية.

4- تكون السلفة بضمانة الماستر كارد للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا.

5- تقديم كفيل موطن راتبه لدى مصرفنا حصرا للموظفين غير الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا وعدم قبول الكفالات المتقابلة.

6- تمنح السلفة بدون فائدة.

المستمسكات المطلوبة

- تقديم المستمسكات الثبوتية ( هوية الاحوال – شهادة الجنسية – بطاقة السكن او البطاقة الموحدة – هوية الدائرة ) على ألّا يمضي على هوية الاحوال المدنية اكثر من 10 سنوات وعلى ان يتم التأكد من صحة صدور احدى الهويات باستثناء البطاقة الوطنية ( ويمكن اعتماد جواز السفر او صورة قيد لهوية الاحوال المدنية في حالة مضي اكثر من عشر سنوات على تاريخ اصدار هوية الاحوال المدنية) .

- تأييد صادر من دائرة المستلف باستمراره بالخدمة وعلى الملاك الدائم ومقدار صافي راتبه والتأكد من صحة الصدور

- التعهدات الخاصة بدائرة المستلف والكفيل.