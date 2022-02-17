الرافدين يصدر توجيهاً يخص نقل ملكية شقق مجمع بسماية

شفق نيوز/ وجه مصرف الرافدين الحكومي، يوم الخميس، فروعه المشمولة بقروض مجمع بسماية السكني بعدم ترويج اي معاملة نقل ملكية من والى البائع والمشتري.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه اوعز لفروعه المانحة لقروض بسماية وهي ( المستنصر - الخلفاء - الامين - الباب الشرقي - الفردوس - حي الزهراء - براثا - القصر الابيض - الامانة العامة لمجلس الوزراء - الحي العربي - حي العامل - المعرفة - سبع قصور - الحرية - المدائن - السكك ) بعدم استلام اي طلبات تخص معاملات نقل ملكية شقق بسماية السكنية من والى البائع والمشتري، مشيرا الى ان عملية تحويل الملكية متعلقة بدوائر هيئة الاستثمار حصراً ولا علاقة للمصرف بها ومن ضمن شروطها وضوابطها القانونية تسديد كامل مبلغ الشقة بنسبة ١٠٠ بالمئة.

وكانت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية العراقية قد وجهت بايقاف ترويج معاملات نقل ملكية الشقق السكنية، إلا بشرط تسديد كامل مبلغ الشقة بنسبة 100%.