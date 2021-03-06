سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرافدين يستعد للتعاقد معها.. البنك المركزي يمنح شركة إجازة "خارج الضوابط" (وثائق)

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-06T08:22:53+0000
الرافدين يستعد للتعاقد معها.. البنك المركزي يمنح شركة إجازة "خارج الضوابط" (وثائق)

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن منح البنك المركزي العراقي إحدى الشركات إجازة ممارسة العمل خارج الضوابط، فيما لفت إلى أن مصرف الرافدين يستعد لتوقيع عقد مع هذه الشركة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "البنك منح في 29 تشرين الثاني 2020 إجازة لممارسة العمل لشركة (بوابة عشتار) المختصة بخدمات الدفع المسبق، خارج الضوابط والقوانين، بالرغم من وجود كتاب للبنك نفسه يشير فيه إلى توقف منح الإجازة لأي شركة قبل هذه الفترة، وكتاب آخر يشير الى تمديد التوقف".

وفي السياق، أوضح كتاب صادر من النائب جمال المحمداوي، وموجه إلى البنك المركزي يطالب الأخير فيه، بالاجابة على استفساره حول كيفية منح إجازة لهذه الشركة بالرغم من إيقاف ترويج منح الرخص في هذه الفترة.

وعاد المصدر ليؤكد أن "مصرف الرافدين يستعد لتوقيع عقد مع شركة (بوابة عشتار) لتحل محل شركة (كي كارد) للدفع الإلكتروني على الرغم من أن شركة (بوابة عشتار) غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة".

وأشار إلى أن "اتفاقا جرى بين مصرف الرافدين وبوابة عشتار على بنود العقد"، داعيا "الجهات الرقابية وهيئة النزاهة الى التحقيق في هذا الموضوع".

related

مصرف الرافدين ينشر تعليمات منح قروض 10 ملايين دينار لهذه الفئات

Date: 2019-07-15 08:52:08
مصرف الرافدين ينشر تعليمات منح قروض 10 ملايين دينار لهذه الفئات

إطلاق سلف لمنتسبي المرور في العراق

Date: 2020-08-04 06:13:33
إطلاق سلف لمنتسبي المرور في العراق

مصرف الرافدين يوجه بمنح قروض جديدة

Date: 2020-02-26 08:36:34
مصرف الرافدين يوجه بمنح قروض جديدة

الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الأهلية تحصل على قروض

Date: 2019-05-26 08:58:37
الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الأهلية تحصل على قروض

الرافدين يوجه فروعه باستقطاب الشركات الاستثمارية ومنح القروض

Date: 2021-01-03 07:50:27
الرافدين يوجه فروعه باستقطاب الشركات الاستثمارية ومنح القروض

البنك المركزي العراقي يجري تعديلات على فائدة وعمولة الترليون الواحد

Date: 2021-03-03 06:01:50
البنك المركزي العراقي يجري تعديلات على فائدة وعمولة الترليون الواحد

سلف تكميلية تصل لـ25 مليون دينار لموظفي الدولة العراقية

Date: 2020-01-28 07:18:04
سلف تكميلية تصل لـ25 مليون دينار لموظفي الدولة العراقية

هذه هي الجهة الوحيدة المناحة لسلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة

Date: 2019-08-01 08:25:59
هذه هي الجهة الوحيدة المناحة لسلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة