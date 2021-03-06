الرافدين يستعد للتعاقد معها.. البنك المركزي يمنح شركة إجازة "خارج الضوابط" (وثائق)

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن منح البنك المركزي العراقي إحدى الشركات إجازة ممارسة العمل خارج الضوابط، فيما لفت إلى أن مصرف الرافدين يستعد لتوقيع عقد مع هذه الشركة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "البنك منح في 29 تشرين الثاني 2020 إجازة لممارسة العمل لشركة (بوابة عشتار) المختصة بخدمات الدفع المسبق، خارج الضوابط والقوانين، بالرغم من وجود كتاب للبنك نفسه يشير فيه إلى توقف منح الإجازة لأي شركة قبل هذه الفترة، وكتاب آخر يشير الى تمديد التوقف".

وفي السياق، أوضح كتاب صادر من النائب جمال المحمداوي، وموجه إلى البنك المركزي يطالب الأخير فيه، بالاجابة على استفساره حول كيفية منح إجازة لهذه الشركة بالرغم من إيقاف ترويج منح الرخص في هذه الفترة.

وعاد المصدر ليؤكد أن "مصرف الرافدين يستعد لتوقيع عقد مع شركة (بوابة عشتار) لتحل محل شركة (كي كارد) للدفع الإلكتروني على الرغم من أن شركة (بوابة عشتار) غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة".

وأشار إلى أن "اتفاقا جرى بين مصرف الرافدين وبوابة عشتار على بنود العقد"، داعيا "الجهات الرقابية وهيئة النزاهة الى التحقيق في هذا الموضوع".