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الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفير للمودعين اموالهم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-17T07:07:35+0000
الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفير للمودعين اموالهم

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم السبت عن رفع نسبة الفائدة لحسابات التوفير الخاصة للمواطنين لتصبح 4.5 بالمئة. 

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه انطلاقا مع سياسة المصرف الهادفة الى تعظيم الايرادات من اجل جذب السيولة النقدية وتشجيع الزبائن على ادخار اموالهم بدلا من اكتنازها في المنازل فقد قرر المصرف زيادة نسبة الفائدة على حسابات التوفير الى 4.5 بالمئة . 

كما قرر المصرف زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة اشهر لتصبح 4.5 بالمئة وزيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة بالاضافة الى زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة.

واشار البيان الى ان المصرف قرر دفع الفائدة للودائع الثابتة لتمنح مقدما على ان يتعهد المواطن بعدم كسرها وسحبها وبخلافه تستقطع الفائدة الممنوحة من اصل مبلغ الوديعة ويكون ذلك اساسا للمفاضلة بين الوديعة وحساب التوفير وللزبون .

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