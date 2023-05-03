الرافدين يدعم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كافة بأجهزة (POS) مجاناً

شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين، يوم الأربعاء، منح أجهزة (POS) إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كافة مجاناً.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تماشياً مع البرنامج الحكومي وتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء بأن تعمل الوزارات وجميع الدوائر على الإسراع في تنفيذ نقاط البيع بنظام الدفع الإلكتروني (POS) ودعماً لقرارات البنك المركزي العراقي بالانتقال إلى النقد الإلكتروني بدءاً من (1 حزيران 2023)، قرر مصرف الرافدين بالتعاون مع الشركة العامة للبطاقة الذكية منح أجهزة (POS) إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كافة مجاناً".

كما قرر المصرف، "توفير الدعم الفني واللوجستي، والبرامجيات الداعمة، وتدريب الكوادر الفنية كافة مقابل (صفر) عمولات إلى نهاية العام 2023، وعلى عاتق مصرف الرافدين".

وأمس الثلاثاء، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء الوزارات وجميع الدوائر بالإسراع في تنفيذ نقاط البيع بنظام الدفع الإلكتروني (POS) وبذل الجهود الحثيثة من أجل ذلك.

كما وافق مجلس الوزراء على تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تستوفيها (للأجور والرسوم والغرامات والمبيعات) بحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات الإلكترونية.

وأيضا وافق المجلس على تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة المبالغ المستوفاة (كضرائب)، بأنواعها بالدفع الإلكتروني، وحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات.