الرافدين يخلي مسؤوليته.. مواقع وهمية لمنح السلف تسرق بيانات المواطنين

شفق نيوز/ جدد مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الاربعاء، تحذيره زبائنه من التعامل مع المواقع "الوهمية" التي تنشر معلومات عن السلف والقروض.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن هناك روابط ومواقع وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج عن منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين من خلال نشرها روابط وارقام هواتف غير صحيحة لقاء مبالغ مالية وتقديم وعود لهم برفع مبلغ السلفة في حسابهم.

ودعا البيان زبائن المصرف الى عدم التعامل مع هؤلاء الذين يقومون بسرقة البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين، مشددا ضرورة عدم الافصاح عنها لاي جهة تلافيا للسرقة.

وبين ان المصرف يخلو مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبله في الترويج عن السلفة، موضحاً ان الجهة الوحيدة المعتمدة في التقديم على السلف هي فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات .