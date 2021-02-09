الرافدين يخفض قسط المقدمة لشقق بسماية الى 10%

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، عن تخفيض قسط المقدمة لشراء شقق في مجمع بسماية السكني جنوبي بغداد، إلى 10% من قيمة المبلغ الكلي.

وقالت الإدارة العامة للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرر اعادة شرط الكفيل للمواطنين الذين يرومون التقديم على قروض لشراء وحدات سكنية في مجمع بسماية، مستثنية من ذلك الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً.

وأشارت إلى ان مدة التسديد كما هي 15 سنة، مضيفة أنها حددت الفروع للتقديم على شقق بسماية، وهي: المستنصرية، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أواخر العام الماضي تخفيض قيمة قسط المقدمة للوحدات في المجمعات السكنية إلى 10% والفائدة المصرفية إلى 2%.