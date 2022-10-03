سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرافدين يحذر المتأخرين بتسديد قروض بسماية: لدينا إجراءات  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-03T06:18:54+0000
الرافدين يحذر المتأخرين بتسديد قروض بسماية: لدينا إجراءات  

شفق نيوز/ دعا مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم الاثنين، المواطنين إلى تسديد ما بذمتهم من أقساط شهرية متأخرة للقروض.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هناك بعض المواطنين متلكئين وقد تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على القروض، ولا سيما قروض بسماية السكني، مؤكدا أن المصرف لديه الإجراءات القانونية في هذا المجال بموجب قانون استحصال أموال الدولة اضافة الى الغرامات التأخيرية المفروضة على المتلكئين.

ولفت الى ان الامتناع عن تسديد الأموال يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة، داعيا المواطنين الى الاسراع في التسديد حفاظا على المال العام، إضافة الى منح الفرصة للآخرين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الأقساط والأموال المتلكئة.

related

مصرف الرافدين يطلق قروضا جديدة تصل إلى 20 مليون دينار

Date: 2021-08-07 06:16:14
مصرف الرافدين يطلق قروضا جديدة تصل إلى 20 مليون دينار

مصرف الرافدين يطلق قروض 25 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة

Date: 2022-07-22 12:06:23
مصرف الرافدين يطلق قروض 25 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة

مصرف حكومي يوجه بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية

Date: 2022-02-21 07:26:40
مصرف حكومي يوجه بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية

الرافدين: ١٠ سنوات فترة تسديد قروض ٥٠ مليونا لترميم الدور السكنية

Date: 2021-05-06 07:35:16
الرافدين: ١٠ سنوات فترة تسديد قروض ٥٠ مليونا لترميم الدور السكنية

مجلس الوزراء يقر جملة ملفات منها ما يخص اصحاب العقود و"بسماية"

Date: 2019-09-08 16:52:32
مجلس الوزراء يقر جملة ملفات منها ما يخص اصحاب العقود و"بسماية"

مصرف الرافدين: سلف المتقاعدين 25 مليون دينار وتسدد على 5 سنوات

Date: 2022-03-31 12:07:18
مصرف الرافدين: سلف المتقاعدين 25 مليون دينار وتسدد على 5 سنوات

الرافدين يمنح قروضا لبناء وإنشاء وتأهيل المشاريع الاستثمارية والسكنية

Date: 2022-09-25 04:47:55
الرافدين يمنح قروضا لبناء وإنشاء وتأهيل المشاريع الاستثمارية والسكنية

مصرف الرافدين يباشر بإطلاق رواتب الموظفين

Date: 2021-01-24 07:50:06
مصرف الرافدين يباشر بإطلاق رواتب الموظفين