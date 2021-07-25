الرافدين يحذر المتلكئين عن سداد تسديد ما بذمتهم من أموال

شفق نيوز/ دعا مصرف الرافدين، يوم الأحد، المواطنين لتسديد ما بذمتهم من أقساط شهرية متأخرة بهدف تعميم الفائدة على شرائح أخرى.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان هناك بعض المواطنين متلكؤن في تسديد ما بذمتهم من أقساط الدفعات الشهرية المترتبة على القروض والتسهيلات المصرفية الأخرى.

وأكد ان المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية وتفعيل قانون استحصال أموال الدولة اضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين ملفتا الى ان الامتناع عن تسديد ما بذمتهم يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة ومن واجب النصيحة الإسراع في التسديد حفاظا على المال العام اضافة الى منح الفرصة لبقية المواطنين للافادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الأقساط والأموال المتلكئ.

وذكر البيان أن المصرف مستمر في تقديم أنواع الخدمات والتسهيلات منها للراغبين بالحصول على شقق مجمع بسماية السكني، اضافة الى قروض المشاريع الصغيرة وقروض البناء والترميم وقروض السيارات اضافة الى القروض الاستثمارية وغيرها من الخدمات.