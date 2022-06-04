سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"الرافدين" يحدد مدة تسديد قروض ترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-04T06:33:10+0000
"الرافدين" يحدد مدة تسديد قروض ترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية

شفق نيوز/ حدد مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم السبت، مدة تسديد قروض الـ50 مليون دينار لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مدة التسديد 10 سنوات ويمنح القرض للمواطنين وبنسبة فائدة 5%، مشيرا الى ان التقديم يكون عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات.

وفي وقت سابق، اعلن مصرف الرافدين ان القروض العقارية تصل الى 150 مليون دينار وتمنح لفئات الموظفين والمتقاعدين والمواطنين، مبينا ان تلك القروض تنوعت ما بين ترميم وتأهيل الدور السكنية وبناء الدور السكنية وشراء دار سكني.

 

related

مصرف حكومي يعلن عن قروض لشراء دار سكن

Date: 2022-04-09 05:57:39
مصرف حكومي يعلن عن قروض لشراء دار سكن

قرض ب50 مليون للعراقيين للبناء في قطعة ارض سكنية

Date: 2020-01-26 08:07:34
قرض ب50 مليون للعراقيين للبناء في قطعة ارض سكنية

الرافدين يقرر زيادة مدة تسديد قروض الـ50 مليوناً للبناء والترميم

Date: 2022-03-06 08:05:05
الرافدين يقرر زيادة مدة تسديد قروض الـ50 مليوناً للبناء والترميم

غداً الثلاثاء.. 25 مليوناً سلفة و150 مليوناً قرضاً لشراء دار سكنية في العراق

Date: 2022-03-21 12:39:58
غداً الثلاثاء.. 25 مليوناً سلفة و150 مليوناً قرضاً لشراء دار سكنية في العراق

الرافدين يعلن البدء بإجراءات منح قروض البناء للموظفين والمواطنين

Date: 2021-01-25 06:52:48
الرافدين يعلن البدء بإجراءات منح قروض البناء للموظفين والمواطنين

الرافدين يطلق قرضاً بـ٥٠ مليوناً للموظف و٣٠ مليوناً للمواطن

Date: 2021-04-06 06:05:02
الرافدين يطلق قرضاً بـ٥٠ مليوناً للموظف و٣٠ مليوناً للمواطن

الرافدين يمنح قروض اضافة بناء وترميم وتأهيل الدور السكنية

Date: 2019-10-16 07:38:50
الرافدين يمنح قروض اضافة بناء وترميم وتأهيل الدور السكنية

مصرف الرافدين يعلن نسبة فائدة قروض البناء

Date: 2020-09-19 05:57:46
مصرف الرافدين يعلن نسبة فائدة قروض البناء