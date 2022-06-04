"الرافدين" يحدد مدة تسديد قروض ترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية

شفق نيوز/ حدد مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم السبت، مدة تسديد قروض الـ50 مليون دينار لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مدة التسديد 10 سنوات ويمنح القرض للمواطنين وبنسبة فائدة 5%، مشيرا الى ان التقديم يكون عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات.

وفي وقت سابق، اعلن مصرف الرافدين ان القروض العقارية تصل الى 150 مليون دينار وتمنح لفئات الموظفين والمتقاعدين والمواطنين، مبينا ان تلك القروض تنوعت ما بين ترميم وتأهيل الدور السكنية وبناء الدور السكنية وشراء دار سكني.