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الرافدين يحدد مدة تسديد قروض التمويل للطلبة والأساتذة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-22T08:40:25+0000
الرافدين يحدد مدة تسديد قروض التمويل للطلبة والأساتذة

شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين الحكومي، يوم الثلاثاء، تحديد مدة تسديد قروض التمويل للطلبة والأساتذة الباحثين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المصرف حدد مدة تسديد قروض التمويل والبحوث العلمية للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف أن مدة تسديد قرض 5 ملايين دينار حددت في سنتين، مشيراً إلى أن على الطلبة تقديم الوثائق المصدقة من قبل طالب القرض تثبت قيامه بالدراسات العليا في الجامعات ويتم التأكد من صحة صدورها من قبل المصرف.

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