الرافدين يعلن منح 50 مليون دينار قرضا لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الأحد عن منح 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان مدة تسديد قرض 50 مليونا يصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة.

وأشار البيان منح القرض يكون بدفعة واحدة لغرض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية ، داعيا زبائن المصرف الى مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع على الضوابط والتعليمات والتقديم على القرض.

وكان مصرف الرافدين قد اعلن في وقت سابق منح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين وبواقع 50 مليون دينار وللمواطنين 30 مليون دينار وبفائدة 5 بالمئة.