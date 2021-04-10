الرافدين يحدد الأولوية لمن يحصل على شقق بسماية في بغداد

فق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم السبت ان الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد من مصرفنا حصرا لهم الأولية في التقديم والحصول على شقق بسماية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد وكالة شفق نيوز، انه تم توجيه فروع المصرف المخصصة لمنح شقق بسماية بتسلم طلبات المواطنين و شرائح المجتمع كافة الراغبين في التقديم على شقق بسماية بدءا من يوم غد الأحد .

وأشار البيان إلى أن الفروع التي تم شمولها بقروض بسماية وهي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الأبيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.

و حدد مصرف الرافدين، يوم الجمعة، أسعار الوحدات السكنية في مجمع بسماية بعد تخفيض قيمة قسط المقدمة إلى 10%.