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الرافدين يحدد الفروع المشمولة بقروض 60 مليونا لشراء السيارات

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-21T07:20:37+0000
الرافدين يحدد الفروع المشمولة بقروض 60 مليونا لشراء السيارات

شفق نيوز/ حدد مصرف الرافدين يوم الاربعاء الفروع المشمولة بالقروض التي تصل الى 60 مليون دينار لشراء سيارات بالتقسيط .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان على المواطنين والموظفين والمتقاعدين الاستفادة من تلك القروض في شراء السيارات وبفائدة 4 بالمئة، مشيرا الى ان الفروع المشمولة بالتقديم على القروض هي:

        فرع الزوية / الكرادة

        فرع سبع قصور / الكرادة

        فرع الخضراء / المنصور

        فرع المنصور / المنصور

        فرع كرادة مريم / بغداد

        فرع حيفا / شارع حيفا

        فرع دور الضباط / زيونة

        فرع الوزيرية / باب المعظم

        الفرع الوطني / بغداد

        فرع جامعة بغداد

        فرع الحي العربي / المنصور

        فرع شارع فلسطين

        فرع الخلفاء / الاعظمية

        فرع وزارة العمل

        فرع حي العامل / البياع

        فرع الكاظمية

        فرع المعرفة / السيدية

        فرع حي الوحدة / شارع الصناعة

        فرع الاستقلال / البصرة

        فرع العمارة

        فرع شارع الجمهورية / كركوك

        فرع اور / الناصرية

        فرع ابن الاثير / الموصل

        فرع ديالى

        فرع المعقل / البصرة

        فرع النور / كركوك

        فرع شارع نينوى / الموصل

        فرع تكريت

        فرع الانبار

        فرع بعقوبة

        فرع القادسية / الديوانية

        فرع الشطرة / الناصرية

        فرع الحسينية / كربلاء

        فرع الهندية / كربلاء

        فرع المشخاب / النجف

        فرع ميسان

        فرع الخضر / النجف

        فرع اب الخصيب / البصرة

        فرع الكوت

        فرع الحيدرية /النجف

        فرع المحاويل

        فرع الصقلاوية

        فرع بلد

        فرع بابل

        فرع المثنى

        فرع الرميثة

        فرع الصيادلة

        فرع الجانب الايمن

        فرع القاسم

        فرع الغري / النجف

        فرع المنتجات النفطية / كركوك

        فرع المشروع / الكوت

        فرع الصويرة

        فرع النيل

        فرع الجسر / بابل

        فرع المدينة / البصرة

       فرع العباس / كربلاء

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