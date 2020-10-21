الرافدين يحدد الفروع المشمولة بقروض 60 مليونا لشراء السيارات

شفق نيوز/ حدد مصرف الرافدين يوم الاربعاء الفروع المشمولة بالقروض التي تصل الى 60 مليون دينار لشراء سيارات بالتقسيط .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان على المواطنين والموظفين والمتقاعدين الاستفادة من تلك القروض في شراء السيارات وبفائدة 4 بالمئة، مشيرا الى ان الفروع المشمولة بالتقديم على القروض هي:

• فرع الزوية / الكرادة

• فرع سبع قصور / الكرادة

• فرع الخضراء / المنصور

• فرع المنصور / المنصور

• فرع كرادة مريم / بغداد

• فرع حيفا / شارع حيفا

• فرع دور الضباط / زيونة

• فرع الوزيرية / باب المعظم

• الفرع الوطني / بغداد

• فرع جامعة بغداد

• فرع الحي العربي / المنصور

• فرع شارع فلسطين

• فرع الخلفاء / الاعظمية

• فرع وزارة العمل

• فرع حي العامل / البياع

• فرع الكاظمية

• فرع المعرفة / السيدية

• فرع حي الوحدة / شارع الصناعة

• فرع الاستقلال / البصرة

• فرع العمارة

• فرع شارع الجمهورية / كركوك

• فرع اور / الناصرية

• فرع ابن الاثير / الموصل

• فرع ديالى

• فرع المعقل / البصرة

• فرع النور / كركوك

• فرع شارع نينوى / الموصل

• فرع تكريت

• فرع الانبار

• فرع بعقوبة

• فرع القادسية / الديوانية

• فرع الشطرة / الناصرية

• فرع الحسينية / كربلاء

• فرع الهندية / كربلاء

• فرع المشخاب / النجف

• فرع ميسان

• فرع الخضر / النجف

• فرع اب الخصيب / البصرة

• فرع الكوت

• فرع الحيدرية /النجف

• فرع المحاويل

• فرع الصقلاوية

• فرع بلد

• فرع بابل

• فرع المثنى

• فرع الرميثة

• فرع الصيادلة

• فرع الجانب الايمن

• فرع القاسم

• فرع الغري / النجف

• فرع المنتجات النفطية / كركوك

• فرع المشروع / الكوت

• فرع الصويرة

• فرع النيل

• فرع الجسر / بابل

• فرع المدينة / البصرة

• فرع العباس / كربلاء