الرافدين يحدد الفروع المشمولة بقروض 60 مليونا لشراء السيارات

شفق نيوز/ حدد مصرف الرافدين يوم الاربعاء الفروع المشمولة بالقروض التي تصل الى 60 مليون دينار لشراء سيارات بالتقسيط .
واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان على المواطنين والموظفين والمتقاعدين الاستفادة من تلك القروض في شراء السيارات وبفائدة 4 بالمئة، مشيرا الى ان الفروع المشمولة بالتقديم على القروض هي:
• فرع الزوية / الكرادة
• فرع سبع قصور / الكرادة
• فرع الخضراء / المنصور
• فرع المنصور / المنصور
• فرع كرادة مريم / بغداد
• فرع حيفا / شارع حيفا
• فرع دور الضباط / زيونة
• فرع الوزيرية / باب المعظم
• الفرع الوطني / بغداد
• فرع جامعة بغداد
• فرع الحي العربي / المنصور
• فرع شارع فلسطين
• فرع الخلفاء / الاعظمية
• فرع وزارة العمل
• فرع حي العامل / البياع
• فرع الكاظمية
• فرع المعرفة / السيدية
• فرع حي الوحدة / شارع الصناعة
• فرع الاستقلال / البصرة
• فرع العمارة
• فرع شارع الجمهورية / كركوك
• فرع اور / الناصرية
• فرع ابن الاثير / الموصل
• فرع ديالى
• فرع المعقل / البصرة
• فرع النور / كركوك
• فرع شارع نينوى / الموصل
• فرع تكريت
• فرع الانبار
• فرع بعقوبة
• فرع القادسية / الديوانية
• فرع الشطرة / الناصرية
• فرع الحسينية / كربلاء
• فرع الهندية / كربلاء
• فرع المشخاب / النجف
• فرع ميسان
• فرع الخضر / النجف
• فرع اب الخصيب / البصرة
• فرع الكوت
• فرع الحيدرية /النجف
• فرع المحاويل
• فرع الصقلاوية
• فرع بلد
• فرع بابل
• فرع المثنى
• فرع الرميثة
• فرع الصيادلة
• فرع الجانب الايمن
• فرع القاسم
• فرع الغري / النجف
• فرع المنتجات النفطية / كركوك
• فرع المشروع / الكوت
• فرع الصويرة
• فرع النيل
• فرع الجسر / بابل
• فرع المدينة / البصرة
• فرع العباس / كربلاء