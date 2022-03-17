الرافدين يحدد فائدة قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن

شفق نيوز/ حدد مصرف الرافدين اليوم الخميس فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان فائدة قرض 150 مليون دينار عراقي لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة .

وأشار الى ان مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات . داعيا زبائن المصرف الى مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات لغرض الاطلاع على الضوابط والتعليمات وآلية التقديم والحصول على القرض.

و أعلن مصرف الرافدين، مساء يوم السبت الماضي، عن مباشرته بترويج معاملات سلف الموظفين المشمولين بسلف وقروض شراء الدار السكنية.

ودعا المصرف في بيان اليوم، الموظفين المشمولين بسلفة 25 مليون وقرض 150 مليون لشراء دار سكن إلى مراجعة فروعه للتقديم وترويج معاملاتهم والحصول عليها.

وكان المصرف قد أطلق في السابع من شهر آذار/ مارس الجاري قروض سكنية تصل إلى 150 مليون دينار، للمواطنين والموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز الفرد ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في البلاد.