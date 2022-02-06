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الرافدين يتغاضى عن "المصريين" ويصدر نفياً يخص المتقاعدين العراقيين في القاهرة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-06T14:25:02+0000
الرافدين يتغاضى عن "المصريين" ويصدر نفياً يخص المتقاعدين العراقيين في القاهرة

شفق نيوز/ نفى مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الاحد،  وجود 80  الف متقاعد عراقي في العاصمة المصرية القاهرة، رغم تصريحات سابقة أفادت بوجود هذا العدد لمتقاعدين "مصريين" يتسلمون رواتبهم من الدولة العراقية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مصرف الرافدين ينفي الانباء التي تحدثت عن وجود 80 الف متقاعد عراقي يتسلمون رواتبهم في القاهرة، مضيفاً أن ما تم تناقله بوجود هكذا رقم للمتقاعدين هي معلومات غير دقيقة وغير صحيحة.

وأشار البيان الى ان المصرف لا علاقة له ولن يتدخل بامور خارج سياق عمله فيما يتعلق بالمتقاعدين، موضحاً أن التعاملات البنكية لفرع الرافدين في القاهرة متوقفة بسبب سحب الرخصة بموجب قانون البنك المركزي المصري.

ولفت البيان إلى ان البنك المركزي المصري طالب بزيادة راس مال فرع الرافدين في القاهرة الى 150 مليون دولار مقابل افتتاحه، مشيرا الى ان الادارة العامة للمصرف تدرس المقترح المصري مع الجهات المعنية للموافقة عليه او رفضه.

وفي وقت سابق اليوم الاحد، أعلن مصرف الرافدين قرب افتتاح فرع له في العاصمة المصرية القاهرة بهدف دفع رواتب التقاعد لـ80 ألف مصري.

وقال مستشار وزير المالية ومدير عام المصرف عبد الحسن جمال في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التعاملات البنكية للفرع توقفت بسبب سحب الرخصة بموجب قانون البنك المركزي المصري واقتصر العمل على تسليم مستحقات تقاعد 80 الف موظف مصري عملوا في العراق سابقا.

 

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