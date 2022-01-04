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الرافدين يبدأ بصرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-04T15:18:38+0000
الرافدين يبدأ بصرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم الثلاثاء عن بدء مصرف الرافدين المملوك للدولة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال المصدر في تصريح مقتضب لوكالة شفق نيوز، إن "مصرف الرافدين بدأ بآلية صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤول حكومي لوكالة شفق نيوز؛ ان "وزارة المالية لم تطلق لغاية الآن التمويل الخاص برواتب المتقاعدين الى الجهة المعنية وهي دائرة التقاعد العامة لغرض تمويلها الى المصارف الحكومية والاهلية التي تقوم بصرف رواتب المتقاعدين".

واضاف ان "التأخر في تمويل دائرة التقاعد قد يعود نتيجة إغلاق المصارف بسبب الجرد المصرفي السنوي"، متوقعا ان "يباشر خلال الساعات المقبلة بعملية التمويل بعد اعلان المصارف الحكومية من المباشرة باستئناف أعمالهم بعد الانتهاء من التطبيق الجرد السنوي".

 يذكر أن وزارة المالية اعلنت يوم امس الاثنين المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الحالي على أن يتم صرفها يوم غد الأربعاء.

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