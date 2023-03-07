الرافدين يباشر بعملية إيداع الدينار العراقي للمسافرين

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن المباشرة بعملية ايداع الدينار العراقي من قبل المسافرين في فروع مصرف الرافدين المخصصة ببغداد واستلام الدولار من منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي حصرا.

وبحسب بيان للمصرف، فإن الفروع المتاحة:

شارع فلسطين - قرب النادي التركماني

- ساحة الفردوس - قرب فندق عشتار وفلسطين

- المشتل - تقاطع بغداد الجديدة

- دور الضباط - زيونة - شارع الربيعي

- المحيط - منطقة الكاظمية / مجاور البوابة

- الرافعي - منطقة العامرية / شارع المنظمة

- الحي العربي - منطقة المنصور