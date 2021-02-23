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الرافدين يباشر بتوطين رواتب منتسبي الدفاع وشمولهم بالسلف والقروض

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-23T07:03:07+0000
الرافدين يباشر بتوطين رواتب منتسبي الدفاع وشمولهم بالسلف والقروض

شفق نيوز/ باشر مصرف الرافدين بتوطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع وشمولهم بالخدمات التي يقدمها المصرف كافة بضمنها قبول كفالتهم اسوة بباقي موظفي دوائر الدولة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان المصرف يخطط بشكل مستمر لتطوير خدماته وتحديثها واضافة خدمات اخرى اضافة للخدمات المفعلة التي تروجها عبر فروعه.

ودعا المصرف دوائر الوزارة للتنسيق مع إدارته العامة بهدف الأسراع بتوطين رواتب المنتسبين بهدف شمولهم بالسلف والقروض والخدمات المصرفية.

ونوه البيان الى ان المصرف شمل المنتسبين حالياً بالسلف والقروض من دون كفيل بالنسبة للموطنة رواتبهم لديه اما بالنسبة لغير الموطنين فمشمولون ايضا لكن شريطة توفر كفيلين مع جلب كتب استمرارية بالخدمة من دوائرهم.

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