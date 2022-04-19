الرافدين يباشر بتوزيع منحة الـ 100 الف دينار "غلاء المعيشة"

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن توزيع منحة غلاء المعيشة البالغة ١٠٠ الف دينار للمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية للرجال والنساء.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "المستفيدين من هذه المنحة الى مراجعة مراكز الصرف الالكترونية المنتشرة لغرض استلام المنحة".

واليوم الثلاثاء، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبدالستار، اطلاق المنحة الحكومية البالغة (100) ألف دينار لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية.

وقال عبد الستار في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص منحة مالية كبدل (غلاء معيشة)".

ودعا الوزير المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات إلى مراجعة منافذ توزيع الصرف الإلكتروني لاستلام المنحة المالية.