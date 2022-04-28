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الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-28T14:55:22+0000
الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايار

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الخميس، عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري، مشيرا الى أنه بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

وباشرت وزارة المالية دائرة المحاسبة في وقت سابق من اليوم الخميس بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آيار القادم .

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على إدارات مصرفي الرافدين والرشيد و هيئة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني قبل عطلة عيد الفطر .

ودعت الوزارة في بيانها، المتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم .

بدورها أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في بيان، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايار 2022 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني ) وتم رفع الرواتب بشكل تدريجي.

 

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