الرافدين يباشر ببيع الدولار

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين المباشرة ببيع الدولار للمواطنين.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي الخاصة ببيع الدولار فقد باشر المصرف ببيع العملة الاجنبية الدولار لأغراض السفر بما لا يزيد عن 10 آلاف دولار أمريكي لكل زبون تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين بسعر 1465 دينار عراقي لكل دولار.

ودعا المصرف المواطنين الراغبين بالحصول على الدولار مراجعة فرع شارع فلسطين في جانب الرصافه و فرع الحي العربي بجانب الكرخ واعتبارا من يوم السبت الموافق 2022/12/24