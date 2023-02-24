الرافدين يباشر باعتماد المنصة الالكترونية في بيع الدولار للمسافرين

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الجمعة، مباشرته باعتماد المنصة الإلكترونية في بيع الدولار للمسافرين عبر منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي.

وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك يأتي التزاما بتوجيهات البنك المركزي العراقي".

ودعا المصرف، المسافرين الى "جلب المستمسكات الثبوتية الخاصة المطلوبة من قبل البنك المركزي العراقي لغرض المنصة الالكترونية وهي (هوية الاحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة - وبطاقة السكن) بالإضافة إلى جواز السفر وتذكرة السفر وتذكرة صعود الطائرة (boarding) اثناء عملية شراء الدولار من منفذ المصرف".