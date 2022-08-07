الرافدين والرشيد يعلنان قروضاً للبناء وترميم الدور السكنية وللعاطلين عن العمل

شفق نيوز/ أعلن مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان، يوم الأحد، قروض لبناء وترميم الدور السكنية وللمشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل.

وقال مصرف الرافدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفروع المنتشرة في بغداد والمحافظات تمنح قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للمواطنين البالغة 50 مليون دينار"، موضحاً ان "هذه القروض تكون بدفعة واحدة".

واشار الى ان "مدة تسديد قرض 50 مليون تصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة". من ناحيته؛ حدد مصرف الرشيد مدة تسديد قرض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف ان "مبلغ القرض لغاية (10) مليون بمدة (3) سنوات أما القرض لما زاد عن 10 ملايين ولغاية 20 مليون دينار فتكون مدة تسديده 4 سنوات".

ودعا المصرف، الراغبين بالحصول على القرض والبالغ 20 مليون كحد اعلى الى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات.