الرافدين والرشيد يخصان شفق نيوز بتفاصيل جديدة بشأن القروض والسلف وتسهيلات لـ15 مليوناً

شفق نيوز/ اكد مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان، يوم الاثنين، عدم وجود سلف او قروض للمواطنين بدون عنوان.

وذكر المكتبان الاعلاميان للمصرفين في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "المواطن لا يمكنه الحصول على السلف او القروض بدون عنوان كما هو الحال بالنسبة للموظفين الذين يمكنهم الحصول على السلف والقروض بدون عنوان والتي تصل الى 20 مليون دينار".

وأضافا ان "هناك تسهيلات تجري حاليا بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون بالحصول على القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والتي تصل الى 15 مليون دينار، اضافة الى قروض للبناء والترميم".

واوضحا ان "التقديم على السلف الكترونيا اما القروض تتم عن طريق مراجعة فروع المصرف ".

وأمس الأحد، قرر مصرف الرافدين زيادة المدة المقررة لتسديد قروض الـ50 مليون دينار للبناء والترميم وتأهيل الدور السكنية للمواطنين والموظفين لتكون 15 سنة بدلاً من 10 سنوات.

وفي 9 / 2 / 2022، وجه مصرف الرافدين الحكومي، باستئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين.